Японцы избегают садиться в транспорте рядом с иностранцами: и вот почему

Дело в самом восприятии иностранцев японцами, и в различиях культурных традиций. Так что не стоит расценивать отказ японца сидеть рядом, как оскорбление.
Нормальная для нас привычка пользоваться духами или одеколоном японцу покажется странной и не совсем приятной. Большинство жителей Страны Восходящего Солнца считают европейские ароматы слишком резкими, и для них это очень дискомфортно.
Отталкивает и запах пота, которым грешат многие иностранцы, поскольку японцы очень чистоплотная нация. А еще японец может не знать английского или стесняться, если его начнут о чем-то спрашивать, поэтому старается избегать такой ситуации.
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