Сооснователь OceanGate после катастрофы «Титана» намерен отправить людей на Венеру

Прошло немногим более месяца со дня гибели батискафа «Титан», на борту которого погибли пять человек, включая организатора погружения - гендиректора OceanGate Expeditions Стоктона Раша. Но его деловой партнер, сооснователь компании Гильермо Cенлейн уже нашел, чем себя занять.

Исходя из того, как OceanGate старается скрыть следы своего существования в Сети, в ближайшее время подводных погружений ждать не приходится. Предприимчивый бизнесмен теперь замахнулся на космос.

Впрочем, морская тема его тоже не отпускает: предприниматель намерен основать «плавучую колонию» на Венере.

57-летний Гильермо Cенлейн заявил, что человечеству нужно «раздвинуть границы инноваций», потому в его планах - создание космической колонии к 2050-му году из 1000 человек.

Ради своего амбициозного проекта мужчина основал организацию под названием Humans2Venus. Он уверен в том, что размещение людей на самой горячей в Солнечной системе планете - не самое сумасшедшее предложение, как кажется.

Сенлейн не видит причин, по которым земляне не должны пытаться заселить планету, на которой атмосферное давление в 90 раз превышает земное.

Он ссылается на исследования, утверждающие, что в 48 километрах от поверхности Венеры имеется небольшой участок атмосферы, где (теоретически) может выжить человек. Именно здесь он намерен разместить «плавучую» космическую станцию, которая защищена от серной кислоты в облаках.