Сооснователь OceanGate после катастрофы «Титана» намерен отправить людей на Венеру

14:05 2023-07-30

Предприниматель намерен основать «плавучую колонию» на этой планете, где могут поселиться около тысячи человек.

Прошло немногим более месяца со дня гибели батискафа «Титан», на борту которого погибли пять человек, включая организатора погружения - гендиректора OceanGate Expeditions Стоктона Раша. Но его деловой партнер, сооснователь компании Гильермо Cенлейн уже нашел, чем себя занять.

Исходя из того, как OceanGate старается скрыть следы своего существования в Сети, в ближайшее время подводных погружений ждать не приходится. Предприимчивый бизнесмен теперь замахнулся на космос.

Впрочем, морская тема его тоже не отпускает: предприниматель намерен основать «плавучую колонию» на Венере.

57-летний Гильермо Cенлейн заявил, что человечеству нужно «раздвинуть границы инноваций», потому в его планах - создание космической колонии к 2050-му году из 1000 человек.

Ради своего амбициозного проекта мужчина основал организацию под названием Humans2Venus. Он уверен в том, что размещение людей на самой горячей в Солнечной системе планете - не самое сумасшедшее предложение, как кажется.

Сенлейн не видит причин, по которым земляне не должны пытаться заселить планету, на которой атмосферное давление в 90 раз превышает земное.

Он ссылается на исследования, утверждающие, что в 48 километрах от поверхности Венеры имеется небольшой участок атмосферы, где (теоретически) может выжить человек. Именно здесь он намерен разместить «плавучую» космическую станцию, которая защищена от серной кислоты в облаках.

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