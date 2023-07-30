Если вас назвали хадака в Японии: что это означает, и как себя повести

Хадака так называют японцы полураздетых иностранцев, которые не стесняются показываться на японских улицах в открытой одежде. Большинство их них просто не подозревает, что в этой стране не принято демонстрировать тело.

Особенно это касается дам, которые могут спокойно выйти в город в открытой маечке и даже с оголенным животом. Для японки подобное поведение неприемлемо.

Большинство японцев закрывают верхнюю часть тела, и носят одежду с длинными рукавами даже в жару, что нам кажется странным. Максимум, что может себе позволить японская девушка это часть обнаженной кожи ног, если надевает юбку.