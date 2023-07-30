У певицы Натали скоропостижно умер муж

Муж певицы Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин, скончался из-за осложнений после коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Как стало известно 5-tv.ru, в реальности все оказалось не так однозначно. Как выяснилось, мужчина с 2021 года стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Муж звезды, как установили доктора, страдал от ментального расстройства, проходил лечение в клинике, но, к сожалению, исправить ситуацию не получилось.

О смерти Александра Рудина стало известно накануне. Натали не спешила поначалу обнародовать информацию, но ее родные и близкие стали делиться подробностями семейного горя, но при этом не называли причину смерти.

Оказалось, что не так давно, пару недель назад, они уже хоронили члена семьи: незадолго до ухода Александра Рудина умер его отец.

Известно, что супруга артистки похоронят на кладбище в его родном городе Дзержинске. Певица прожила с Рудиным 32 года, она вышла за него замуж в 17 лет и подарила мужу троих сыновей.