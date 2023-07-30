Солнечная аллергия на солнце: чем опасна и как защититься

Врач-дерматолог Юлия Максимова рассказала, как кожа некоторых людей реагирует на открытое солнце. Одна из таких реакций - солнечная крапивница. По сути, это одна из разновидностей хронической крапивницы, которая проявляется под действием ультрафиолета.

В основе такого дерматологического заболевания - развитие аутоиммунных процессов, сопровождающихся выбросом гистамина и возникновением волдырей.

Как классификации, солнечной крапивницы не существует. Но её зачастую путают с другими фоточувствительными расстройствами: солнечным ожогом, полиморфным фотодерматозом, фототоксическими и фотоаллергическими реакциями, фотоконтактным дерматитом, красной волчанкой.

Хотя и это далеко не полный список. Некоторые из реакций могут развиваться при контакте ультрафиолета с лекарственными препаратами или химическими веществами, которыми люди мажут кожу или принимают внутрь.

Солнечная аллергия обычно проявляется через волдыри, зуд, покраснения на открытых участках кожи. Чтобы выявить это заболевание, не надо лабораторного подтверждения, достаточно жалоб человека и характерной клинической картины.

Пациентам с хронической крапивницей рекомендуют применять антигистаминные средства системного плана. Если терапия оказалась неэффективной, стоит обратиться к аллергологу-иммунологу или дерматовенерологу для корректировки дозы препаратов.

Но лучше, конечно, отдыхать так, чтобы не допустить появления солнечной крапивницы. Врачи советуют уязвимым в этом отношении людям избегать прямого воздействия солнца, не надевать очень открытую одежду и отдыхать в регионах с высокой инсоляцией.

А перед выходом на прогулку - использовать фотозащитные средства с SPF 50+ и широкополые шляпы.