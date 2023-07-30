Некоторые напитки и продукты опасно сочетать с лекарственными препаратами

Кандидат медицинских наук Павел Богомолов рассказал, какие продукты и напитки лучше не сочетать с приемом определенных лекарств. В первую очередь это алкоголь, который не стоит потреблять, если вы принимаете лекарства, содержащие тетурам и метронидазол.

Опасность может представлять и сочетание цитрусовых напитков и фруктов с препаратами-статинами, направленными на стабилизацию уровня холестерина в крови. Оно не только угнетает действие препарата, но и создает токсическую нагрузку на печень.

Не стоит одновременно с назначенными врачом препаратами увлекаться и различными отварами и настоями трав из арсенала народной медицины. Действие таких комбинаций вообще трудно предсказать, поэтому лучше не рисковать своим здоровьем.