Эксперт рассказала, как увести кротов с грядок и газонов на участке

Универсальный секрет притягательности вашего дачного участка для кротов в наличии на нем большого количества пищи для зверьков. Очень любят кроты поедать дождевых червей и вредную медведку, поэтому все, что вам нужно, это очистить участок от кротовьей пищи.

Следите за графиком обработки ваших посадок от вредителей. Кроты тоже могут помочь, поедая медведку, но и грядку испортить тоже горазды.

Что же касается дождевых червей, то их проще всего убрать из компоста для удобрения, положив на открытый солнечный свет, который непереносим для червей и дать склевать их курам. После этого очищенным компостом можно удобрять грядки, не опасаясь прихода кротов.