Укроп не хочет всходить на огороде: как стимулировать появление ростков зелени

Всхода укропа после посева приходится ждать в течение двух недель и более из-за того, что содержащиеся в нем эфирные масла тормозят появление ростков. Предварительное замачивание семян может частично решить эту проблему.
Семена кладутся на замачивание не более чем на три-четыре дня, после чего их нужно высушить и посеять. Существует и более оригинальный способ замачивания семян укропа в унитазе.
Для этого их складывают в марлю и подвешивают в унитаз. Секрет в том, что там вода постоянно меняется, и это хорошо влияет на способность семян к прорастанию.
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