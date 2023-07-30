Укроп не хочет всходить на огороде: как стимулировать появление ростков зелени

Всхода укропа после посева приходится ждать в течение двух недель и более из-за того, что содержащиеся в нем эфирные масла тормозят появление ростков. Предварительное замачивание семян может частично решить эту проблему.

Семена кладутся на замачивание не более чем на три-четыре дня, после чего их нужно высушить и посеять. Существует и более оригинальный способ замачивания семян укропа в унитазе.

Для этого их складывают в марлю и подвешивают в унитаз. Секрет в том, что там вода постоянно меняется, и это хорошо влияет на способность семян к прорастанию.