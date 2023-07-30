Ученые недосчитались в Антарктиде льдины размером с Аргентину

Ученые неожиданно обнаружили, что ледяной покров Антарктиды сократился на площадь размером с Аргентину, сообщает Газета.ру.

Сейчас уровень ледяного покрова Антарктиды - самый низкий за 45 лет.

Ранее ученые Китая испытали пленку, замедляющую таяние ледников.

В ходе эксперимента эксперты расстелили свыше 400 кв. м пленки на тающем леднике Дагу, который расположен в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе на юго-западе КНР.

Особенность материала в том, что он отражает 93 процента солнечных лучей, защищая от светила массивы снега и льда.