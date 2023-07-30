Российские поклонники по-разному оценили новое лицо Аллы Пугачевой

О новой пластике Примадонны поклонники заговорили еще в начале лета, когда певица поднялась на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле, сообщает СтарХит.

74-летняя Алла Борисовна привлекла к себе внимание и на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Внимательные фанаты обратили внимание, что на лбу кумира нет ни одной морщинки, поднята линия бровей, а скулы стали более острыми.

Кроме того, изменился овал лица. А убранные в высокий хвост волосы, оголившие аккуратную линию их роста, дали повод заговорить о пересадке волос.

Мнения пользователей Сети разделились. Если одни восхищаются внешним видом звезды и пишут, что она "молодец" и "как всегда прекрасна", то другие считают, что "взрослеть и стареть надо достойно".