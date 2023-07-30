Женщина поехала на курорт с мужем, чтобы там изменять ему с подругой

В супружеской жизни пары не было ничего необычного. Чтобы отвлечься от рабочих будней оба решили отправиться на курорт. Муж был даже рад, что по счастливому совпадению подруга его жены также отправлялась в то же место отдыхать.

Мужчина предвкушал отличный отдых, ведь жене будет с кем пообщаться, пока он будет расслабляться за пивком в баре. Но через три дня отдыха, возвращаясь из бара к себе в номер, он был шокирован увиденным.

Открыв дверь номера, он увидел, что его супруга занимается любовью со своей подругой. В шоке мужчина не стал поднимать шум, и просто вышел. Потом он не стал говорить жене о том, что знает о ее измене, но даже по возвращении домой сомнения, как относиться к случившемуся, его не покидают. А вы как считаете?