В 53 года ушел из жизни продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали

Наталья Рудина сообщила, что с осложнениями коронавируса муж боролся два года, но в итоге заболевание все-таки взяло верх. Натали и Александр Рудин прожили вместе 32 года, расписались в совсем юном возрасте (певице тогда было всего 17 лет) и с тех пор никогда не расставались.

У пары родилось трое детей. Чтобы оформить ранний брак, молодоженам пришлось соврать и предоставить липовую справку о беременности. После этого Натали не сразу смогла забеременеть и долго переживала из-за сделанного обмана. Но позже в семье появились один за другим три сына.

Супруги прожили долгую жизнь вместе и были очень счастливы в браке. Об этом в один голос говорят все близкие и родственники Натали. Утрата мужа, который был настоящим главой семьи, стала для певицы большим горем.