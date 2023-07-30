Увидел жену с любовником и не сдержался: избил его и влепил ей пощечину

Подозрения о том, что жена мне изменяет, мучили меня давно, но, когда я увидел воочию, как в баре ее обнимает и целует другой мужчина, сдержаться не мог. Эмоции взяли верх, я набросился на ее любовника и сильно его побил.

Когда жена вмешалась, чтобы остановить драку, я и ей влепил пощечину, хотя всегда считал, что бить женщин неприемлемо. Потом она призналась, что любит другого, и я подал на развод на следующий день.

Мы быстро развелись, теперь я приходящий отец нашего восьмилетнего сына. Развод хорошо на меня повлиял: я познакомился с хорошей женщиной, занялся своей физической формой, но до сих пор меня мучает совесть, что тогда ударил бывшую супругу.