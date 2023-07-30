Умерла звезда фильма «Соломенная шляпка» Яна Шульцова

Звезда советских сериалов и кино Яна Шульцова, широко известная зрителям по фильму «Соломенная шляпка», ушла из жизни. Об этом в соцсетях написала ее дочь Розали, сообщает 5-tv.ru.

Наследница не рассказала о причине смерти 76-летней актрисы. Но, как отмечает издание, Шульцова в последние годы страдала от многих недугов. Она перенесла операцию на щитовидной железе, после чего стала хуже видеть. После этого актриса была вынуждена перенести еще ряд хирургических вмешательств.

После артистке прооперировали еще и ногу, вследствие она стала часто падать и травмироваться.

Шульцова снялась во многих известных фильмах, в числе которых такие популярные ленты, как «Сжигатель трупов», «Манон Леско», «Александр Дюма-старший», «Мата Хари», «Похождения красавца-драгуна», «Приключения криминалистки», «Соломенная шляпка».