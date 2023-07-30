Родственница моей жены говорила ей, какой я плохой, а сама в итоге осталась в одиночестве

Мне не повезло быть знакомым с родственницей моей жены, которая всем окружающим ее женщинам только и говорила о недостатках их мужей, и советовала поискать кого получше. Не избежал этой участи и я, когда еще до свадьбы эта мадам пыталась демонстрировать мне свое декольте, а за глаза говорила, какой я отвратительный и ужасный.

Сама же дамочка была разведена, жила в квартире с мамой и дочкой-подростком, работала в офисе, и все мечтала встретить своего принца. Но принцы с ней не задерживались. Даже гражданский муж-египтянин убежал от нее к себе на родину к жене.

А в последнее время мужчины и вовсе бегут от нее, как от чумы. Но надежд на счастливую романтическую встречу эта дамочка не теряет, и продолжает осуждать других.