Россиянка поселила в своем доме 120 крыс

Женщина призналась в интервью «Комсомольской правде», что она неожиданно для себя самой «влюбилась» в этих животных. По ее словам, когда-то она купила грызуна для дочки, и - «пропала».

Купив одну крысу, мать с дочерью узнали, что те поодиночке жить не могут. Первой крысе нашли «компанию», потом она нашла крысу в коробке...

Сегодня у россиянки - 120 питомцев. Среди них есть и декоративные, и дикие крысы. Клетки заняли почти всю квартиру, потому хозяйка спит в кухне на матрасе.

Она ищет и находит животных возле мусорных баков, иногда грызунов ей подбрасывают под двери. По словам любительницы крыс, люди зачастую отказываются от больных либо подаренных и надоевших питомцев.

Она же всех подопечных носит к ветеринару и занимается их лечением. Женщина при этом призналась, что очень тяжело преживает смерть питомцев.