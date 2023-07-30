Оставила состоятельного мужа из-за его измены, так он еще и детьми заниматься не хочет

Я ушла от состоятельного мужа по причине его измены, а он еще и обвиняет меня в том, что из-за меня он детей лишился, хотя сам ими не занимается.

Сколько раз просила его взять на время сына. Он проблемный ребенок, и отцовское воспитание ему не повредить, а я бы с дочкой контакт смогла наладить. Но бывший упорно отказывается: за месяц может детей только на одни выходные к себе забрать.

Ссылается на занятость, но я-то знаю, что он каждые пару месяцев на курортах отдыхает с той самой мадам, с которой мне изменял, фотки с яхт постит. В деньгах, правда, мы не нуждаемся, уже хорошо. И такая ситуация у многих моих подруг: семьи распадаются из-за измен!