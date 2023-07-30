Ученый Андрей Кондрахин рассказал, какие продукты выводят токсины из крови

Медики для предупреждения различных патологий рекомендуют включать в рацион свеклу, чеснок, имбирь, лимон и капусту. Эти продукты способны «очистить» кровь.

В частности, свекла содействует детоксикации организма. Она содержит множество питательных веществ, железо, магний, витамин С.

Свекла также очень полезна для кожи и волос. Кроме того, она помогает понизить уровень холестерина в крови.

Медики выделили еще и имбирь, лимон, чеснок. Последний продукт тоже назван «идеальным для детоксикации».

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, организму деинтоксикация необходима, чтобы вывести изнутри лишние токсины.