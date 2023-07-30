Протестующие в Нигере сожгли флаг Франции с криками «Да здравствует Россия»

30 июля жители Нигера пришли к зданию посольства Франции, где сожгли французский национальный флаг, скандируя лозунг "Да здравствует Россия". Таким образом нигерийцы высказались против влияния западных держав на внутриполитические процессы в своей стране.

Накануне президентская охрана главы Нигера Мохамеда Базума сообщила об его задержании после начала военного мятежа. Коалиция западноафриканских стран дала неделю мятежникам в Нигере на возвращение Базума к власти, иначе другие государства региона оставляют за собой право применить военные средства против захвативших президента.