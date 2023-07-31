Блинкен: Климатические изменения не менее опасны, чем ядерная угроза

Он подчеркнул, что нет иерархии между этими вызовами и обозначил изменение климата как экзистенциальную проблему для всего человечества.
Госсекретарь также отметил важность многозадачности для решения серьезных вызовов в международном порядке.
Он подчеркнул, что нет иерархии между этими вызовами и обозначил изменение климата как экзистенциальную проблему для всего человечества.
Госсекретарь также отметил важность многозадачности для решения серьезных вызовов в международном порядке.
Оксана Храмова
Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.