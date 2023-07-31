Блинкен: Климатические изменения не менее опасны, чем ядерная угроза

05:20 2023-07-31

Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, заявил, что проблема изменения климата не менее опасна, чем потенциальная угроза ядерной войны.

Он подчеркнул, что нет иерархии между этими вызовами и обозначил изменение климата как экзистенциальную проблему для всего человечества.

Госсекретарь также отметил важность многозадачности для решения серьезных вызовов в международном порядке.