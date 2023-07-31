Тысячи людей в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

05:25 2023-07-31

Тысячи протестующих собрались в столице Нигера, Ниамее, чтобы выразить свой протест против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Участники акции бросают камни и тяжелые предметы в здание французского посольства и скандируют лозунги.

В ответ на протесты, МИД Франции призвал власти Нигера обеспечить безопасность посольства и граждан.