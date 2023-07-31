Тысячи людей в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

Участники акции бросают камни и тяжелые предметы в здание французского посольства и скандируют лозунги.
В ответ на протесты, МИД Франции призвал власти Нигера обеспечить безопасность посольства и граждан.
Участники акции бросают камни и тяжелые предметы в здание французского посольства и скандируют лозунги.
В ответ на протесты, МИД Франции призвал власти Нигера обеспечить безопасность посольства и граждан.
Оксана Храмова
Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.