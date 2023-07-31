Папа Римский попросил Россию возобновить зерновую сделку

Он также призвал всех не забывать молиться за Украину, поскольку война разрушает все, включая сельскохозяйственные угодья.
Папа Франциск выразил свою заботу о ситуации в регионе после своей воскресной проповеди.
Он также призвал всех не забывать молиться за Украину, поскольку война разрушает все, включая сельскохозяйственные угодья.
Папа Франциск выразил свою заботу о ситуации в регионе после своей воскресной проповеди.
Оксана Храмова
Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.