Папа Римский попросил Россию возобновить зерновую сделку

05:45 2023-07-31

Папа Римский, Франциск, обратился к российским властям с просьбой вернуться к черноморской инициативе и возобновить зерновую сделку.

Он также призвал всех не забывать молиться за Украину, поскольку война разрушает все, включая сельскохозяйственные угодья.

Папа Франциск выразил свою заботу о ситуации в регионе после своей воскресной проповеди.