Тело Александра Рудина, мужа певицы Натали, обнаружили на козырьке дома

По информации ИА «Регнум», тело супруга популярной эстрадной исполнительницы, 49-летней Натальи Рудиной (Натали), было найдено на козырьке дома под квартирой на Беломорской улице столицы.

Прибывшие на место происшествия врачи смогли только констатировать смерть.

Сама Натали назвала в качестве причины ухода из жизни своего мужа тяжелые последствия перенесенного ранее коронавируса.

По информации агентства «Регнум», Александр Рудин страдал от «постковидной депрессии» и числился на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года.