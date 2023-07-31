Он подчеркнул, что современные проблемы требуют более широкого взгляда и новых решений, превышающих мандат НАТО, которому все еще уделяется основное внимание по обе стороны Атлантики.
Экс-посол США в ЕС предложил создать новую атлантическую структуру наравне с НАТО
06:10 2023-07-31
Бывший американский посол в Евросоюзе, Стюарт Айзенштадт, выступил с предложением о необходимости формирования новой трансатлантической структуры, аналогичной НАТО, для укрепления отношений между США и Евросоюзом.
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06:52
Оксана Храмова
В Ростовской области зафиксировано падение беспилотника под Таганрогом
Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.