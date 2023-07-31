Экс-посол США в ЕС предложил создать новую атлантическую структуру наравне с НАТО

06:10 2023-07-31

Бывший американский посол в Евросоюзе, Стюарт Айзенштадт, выступил с предложением о необходимости формирования новой трансатлантической структуры, аналогичной НАТО, для укрепления отношений между США и Евросоюзом.

Он подчеркнул, что современные проблемы требуют более широкого взгляда и новых решений, превышающих мандат НАТО, которому все еще уделяется основное внимание по обе стороны Атлантики.