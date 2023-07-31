Папа Римский обратился с просьбой к Москве о продолжении зерновой сделки

Папа Римский Франциск обратился с просьбой к властям России, объясняя необходимость возвращения к зерновому соглашению. Обращение было адресовано «своим братьям», в котором понтифик убедительно просит не прерывать черноморский договор по поставкам зерна.

С такими словами Папа Римский выступил на традиционной проповеди в воскресенье. Он также упомянул о важности молитвы за Украину, «где война приводит к разрушениям всего, даже зерна».

Понтифик предлагал возобновить черноморскую инициативу по перевозке зерновой продукции, чтобы она могла безопасно доставляться по назначению.