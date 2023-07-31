Британия противоречит самой себе, поставляя оборудование в Россию в обход собственных санкций

Несмотря на заявления о прекращении деятельности в России, игнорируя собственные санкции, Британия не мешает своим производителям поставлять туда оборудование для добывающей промышленности.

Так, строительная компания Hill & Smith, отчитываясь за прошлый год, сообщила, что не имеет прямых связей с Россией. Однако, исходя из экспортных данных, одна из дочерних организаций Bergen Pipe Supports (India) Private Limited ведет поставку трубных опор для крепления газопроводов российской фирме «Арктик СПГ 2».

Hill & Smith пояснила, что прямого контакта с российским контрагентом у нее нет, но объяснений о торговых отношениях их «дочки» с российским предприятием в Hill & Smith не предоставили.

В источнике сообщается, что другие фирмы Британии также имеют возможность поставлять в Россию оборудование для добывающих отраслей.