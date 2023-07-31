Шотландец обнаружил в собственном дворе кости доисторического дельфина

Житель города Стерлинга, который пасположен в центральной Шотландии, обнаружил кости доисторического дельфина в саду рядом со своим домом. На останки животного, жившего около 8 тысяч лет назад, он наткнулся, когда копал бассейн.

Дом 44-летнего Пола Макдональда находится в нескольких километрах от моря - в том районе, который раньше был частью береговой линии. Занимающиеся изучением находки палеонтологи считают, что дельфин мог попасть на берег в эпоху, которая наступила после последнего ледникового периода.

По словам сотрудника Национального музея Шотландии Эндрю Китченера, найденный дельфин довольно маленький, скорее всего, это самка. Стертые зубы указывают, что к моменту смерти животное было не молодой особью.

Среди костей был найден также сломанный инструмент из рога оленя, использовавшийся для разделки мяса. Археологи предположили, что дельфин был добычей проживавших в этих местах племен.