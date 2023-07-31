Растения-репелленты отвадят клещей от вашего дачного участка навсегда

Посадка мяты на грядках рядом с клубникой, цветочных клумбах или возле плодовых деревьев станет отличным решением от напасти в виде кусающих насекомых, в том числе и клеща. Аналогичный эффект можно получить, посадив пижму, например, вдоль смородиновых кустиков.

Розмарин не только добавит вашим блюдам вкуса и пикантности, но и, благодаря содержащимся в нем эфирным маслам, убережет от клещей, если вы высадите его в навесных кашпо в зоне барбекю. Универсальным природным репеллентом станет и ромашка, которую можно высадить вдоль дорожек на участке.

Отличными репеллентными свойствами обладает черемуха. И не только ее отвар, как принято считать, но и живые посадки. Из других растений клещ опасается приближаться к пряностям, лимоннику, луку, хрену и аиру.