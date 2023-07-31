Фанат облил водой Карди Би прямо во время ее концерта

В 30-летнюю звезду на концерте в Лас-Вегасе некто из фанатов плеснул водой.Возможно, зрителя рассердило опоздание артистки: ее ждали 2 часа, и это в 35-градусную жару.

Однако Карди, сообщает Супер.ру, это обстоятельство учитывать не стала, и с силой запустила в обидчика микрофоном.

Примечательно, что многие пользователи соцсетей заняли сторону исполнительницы. Они считают, что фанат получил по заслугам, так как повел себя грубо, но нашлись и те, кто осудил рэпершу за поступок.

К слову, днем ранее Карди бросила микрофоном в диджея во время выступления в клубе Drai's Beach потому, что тот обрезал ее треки.