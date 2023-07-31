Соседский петух не давал выспаться на даче: мой муж нашел нестандартное решение

Соседский петух превратил нашу жизнь на даче в сущую каторгу. Высыпаться стало невозможно. Соседи же отказались что-либо делать, и предложили мне спать в берушах.

Я долго думала, как решить этот вопрос. Жаловаться в садовое товарищество я не хотела, а о том, чтобы сделать что-то с птицей и помыслить не могла: это живое существо.

И вот моему мужу пришла в голову блестящая идея. Он купил у своего приятеля, который занят в строительстве, шумоизоляционные материалы, и предложил соседям обить ими курятник, чему они были очень рады. Им тоже было неловко, что их петух беспокоит соседей. Теперь живем дружно.