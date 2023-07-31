Ученые предлагают лечить болезнь Альцгеймера светотерапией

Ученые Университета Вирджинии установили, что повышенная чувствительность к свету способна ухудшать симптомы болезни Альцгеймера, сообщает Газета.ру.

От болезни Альцгеймера страдают 50 миллионов человек в мире. Пациенты теряют память, могут забывать своих близких, чувствовать беспокойство, агрессию, бесцельно блуждать. Симптомы зачастую усиливаются вечером и ночью, и авторы нового исследования нашли возможную причину.

В опытах на мышах ученые выяснили: изменение естественной освещенности меняет поведение животных. Больные особи при этом реагировали иначе, нежели обычные, значительно быстрее адаптируясь к изменению освещенности.

Ученые предполагают, что это связано с особой чувствительностью к освещенности, которую вызывает деменция. В норме биологические часы медленно подстраиваются под изменения: телу надо время, чтобы адаптироваться. А при болезни Альцгеймера такое изменение может проходить аномально быстро.

Эксперименты показали: при Альцгеймере чувствительность к освещению связана с изменениями сетчатки. Это открытие станет основой новых способов лечения, контроля и профилактики деменции, а также нарушений сна у больных.