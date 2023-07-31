Жителя Добрушского района после посещения сайта интимуслуг атаковали мошенники

28-летний молодой человек из Добрушского района зашел в интернете на сайт, предлагающий интимные услуги. После изучения анкеты и фото путан парень не рискнул сделать заказ, сообщает Могилевонлайн.

Но на этом история не закончилась: через некоторое время белорусу позвонил неизвестный с южным акцентом, и начал требовать деньги за интимные услуги.

Парень попытался возразить - мол, он никакими услугами не воспользовался, однако собеседник стал угрожать расправой: дескать, если не переведешь на указанный счет 1000 рублей, приеду и кости переломаю, жизни лишу.

Угроза звучала убедительно, так как вымогатель назвал адрес, где проживает сельчанин.

Парень перевел на названный счет 800 рублей, однако угрозы и требования денег продолжались. Он заплатил мошенникам еще 200 рублей, потом еще 30. А после новых звонков и угроз обратился в милицию.

Как сообщает Могилевонлайн, выбивать "долг" по месту жительства к нему никто так и не приехал.