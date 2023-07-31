Спящий режим или выключение: можно ли не отключать ноутбук на ночь

Спящий режим или режим гибернации ноутбука означает, что все открытые файлы и программы сохраняются в системной памяти. Поэтому вернуться к работе с устройством можно проще и быстрее.

С этой точки зрения можно оставлять ноутбук в спящем режиме. Но есть и оборотная сторона: через пару бессонных ночей может нарушаться производительность, компьютер будет тормозить. В этом случае необходима перезагрузка.

Другая опасность заключается в том, что в случае сбоя в работе, риск потерять сохраненные данные выше, чем это было бы, если бы устройство было выключено.