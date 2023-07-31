Астрофизики пообещали на 1 августа магнитную бурю

Специалисты Института солнечно-земной физики РАН и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований сообщили, что 1-го августа на нашей планете ожидается магнитная буря. Ее вероятность оценили в 30 процентов, пишет МК.

Согласно прогнозу астрономов, геомагнитный шторм может продолжаться в течение трех часов - с 9-ти до 12-ти по московскому времени. Его относят к категории G1, то есть - слабой.

По оценке астрофизиков, вероятность более сильной магнитной бури - 15 процентов.

Считается, что магнитные бури, относящиеся к категориям G1 и G2, практически не влияют на Землю.