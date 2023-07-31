Появление камедетечения на стволе дерева означает, что ему нужна срочная помощь

Цвет жидкости может быть бурым или янтарным, но в любом случае действовать нужно незамедлительно. Зону, из которой вытекает камедь нужно обязательно вырезать, захватывая при этом до трех-четырех сантиметров здорового участка.

Далее нужно провести обработку ранки однопроцентным раствором медного купороса. Он обладает выраженным дезинфицирующим эффектом, и убережет дерево от инфицирования.

В конце операционную зону следует смазать садовым варом. В качестве альтернативы можно производить натирание раневой поверхности дерева только что сорванными щавелевыми листьями: пару раз с интервалом по десять минут.