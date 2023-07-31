Брат Натали сообщил о последнем желании мужа исполнительницы

10:55 2023-07-31

Брат исполнительницы Натали Антон Миняев сообщил, что незадолго до кончины Александр Рудин без конца твердил одну фразу.

Оказывается, муж и продюсер певицы Натали Александр Рудин постоянно повторял в последнее время, чтобы жена не бросала творчество.

Об этом своему брату Антону Миняеву сообщила Натали.

Родственники утверждают, что кончина мужа для артистки стала огромным ударом, но она стойко переносит потерю.

Похоронили продюсера в его родном Дзержинске. Все траурные хлопоты взял на себя Миняев.

На кладбище присутствовали только самые родные и близкие покойному люди, среди которых Натали и 3 наследника Рудина, для которых кончина родителя стала потрясением.

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