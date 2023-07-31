По цвету листьев можно определить нехватку азота и фосфора у растений

Азотное голодание меняет цвет листьев томатов и огурцов до бледно-зеленого оттенка. Нижние капустные листочки могут становиться розоватыми, и культура прекращает свой рост.

Цветки и завязи становятся мелкими, а на огурцах можно увидеть, что они образуют крючковатые некрасивые плоды. Если вы заметили подобное, срочно внесите азотную подкормку.

Отсутствие боковых ростков это первое, что свидетельствует о том, что растение испытывает недостаток фосфора. Оборотная сторона листиков приобретает при этом лиловый оттенок.