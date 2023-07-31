Малина порадует ягодами до сентября, если вы дадите ей необходимый уход

После сбора урожая необходимо срезать все давшие плоды побеги, а ремонтантные сорта срезать полностью осенью. Поливать малину в сезон плодоношения нужно через день, промачивая грунт до 30 сантиметров.

Удобрять малину рекомендуется преимущественно органикой: компост, перегной или полив под корень раствором древесной золы из расчета на 10 литров воды пол литра золы. Обязательно нужно регулярно пропалывать малину, и проводить опрыскивание от насекомых паразитов раствором из хозяйственного мыла и древесной золы: на 40 граммов мыла 200 граммов золы и 10 литров воды.

Своевременный сбор урожая также важен, поскольку перезревшие ягоды могут стать источником появления и распространения болезней растения.