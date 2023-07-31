Подбираем подходящее удобрение по виду культуры и типу грунта

Фасоль, помидоры, картофель и огурцы порадуются удобрению сернокислым калием, мочевиной и золой. Из другой органики подойдет разведенный из расчета 1 к 10 птичий помет.

Для выращивания моркови, горчицы, спаржи и зелени имеет смысл за год удобрять почву свежим навозом: норма от 3 до 6 килограммов на квадратный метр. В песчаный грунт можно закладывать максимальную дозу удобрения.

Уровень заделки удобрений для овощей должен составлять 12-18 сантиметров в глубину. Среди минеральных удобрений хорошо себя зарекомендовали растворы калийной соли, суперфосфата, и аммиачной селитры.