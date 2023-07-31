Ученые выяснили, что женщины падают с лестниц чаще, и объяснили, почему

Ученые университета Пердью в США несколько месяцев снимали в своем учебном заведении на видео лестничные пролеты, чтобы понять: почему женщины на 80 процентов чаще мужчин падают с лестниц, сообщает Вокруг света.

По выводам исследования, причина не одна, однако их все можно объединить словом многозадачность. В кадр исследователей попали 2400 человек.

Анализ выявил разные виды рискованного поведения на лестничных маршах. В частности, это случалось тогда, когда люди не пользовались перилами, не смотрели под ноги, были обуты в неподходящую обувь, болтали на ходу, что-то несли в руках и так далее.

В целом, как подытожили авторы, способность женщин выполнять сразу несколько задач, в том числе на ходу, а также разговоры на лестнице, оказались наиболее опасными, нежели привычки мужчин перепрыгивать через ступеньки и не смотреть под ноги.

В следующем исследовании ученые хотят изучить, зависит ли травматизм на лестнице от различия у мужчин и женщин в силе и времени реакции.