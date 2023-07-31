Дочь звезд Голливуда Алека Болдуина и Ким Бейсингер Айрленд осудили за то, что пила вино при ребенке

Дочь голливудских звезда Алека Болдуина и Ким Бейсингер осудили за то, что она распивала вино при ребенке. Фотомодель записала видеоролик с двухмесячной девочкой в переноске и опубликовала в личном блоге.

Пользователи соцсетей осудили поведение молодой матери.

Алкоголизм передается по наследству. Алкоголь вреден для младенца, вы ведь кормите грудью? Боже, бедная малышка, - написали они.

Айрленд Болдуин ответила, что ее не волнует мнение других людей, и она не намерена жить по чужим правилам.