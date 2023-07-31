Ребенок погиб в результате падения с качелей под Малоритой

Трагедия произошла в деревне Дубично Малоритского района. Как сообщает ОНТ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Беларуси, в результате падения с качелей здесь погиб ребенок.

Как сообщается, дети катались на самодельных качелях. В какой-то момент оборудование опрокинулось, и 6-летний ребенок ударился головой о землю.

Малыш от полученных травм скончался.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области провели осмотр, опросили родственников и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.



Малоритский райоотдел СК по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.