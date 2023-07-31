Валерия назвала причину, по которой отказалась от ботокса

Дело в том, что уколы красоты, которые Валерия раньше колола, стали приводить к тому, что исполнительница стала непохожей на саму себя.

Звезда сцены призналась, что смотрит с ужасом на снимки, сделанные в тот период. Певице кажется, будто это не ее лицо.

Знаменитость решила, что лучше морщить лоб, чем не узнавать себя, тем более, что морщин не видно под челкой.

Певица сообщила также об уходе за своей кожей лица. Она не стала скрывать, что пользуется косметикой "из аптеки", не считая нужным платить огромную цену за кремы, эффект от которых такой же.