Карди Би бросила в поклонника микрофон на своем выступлении в Лас-Вегасе

Карди Би запустила микрофон в фаната, потому что тот себя по-хамски вел, о чем информирует издание "Газета.ру"
Ролик с концерта знаменитости в Лас-Вегасе свидетельствует о том, что стоящий у самой сцены мужчина вдруг решает облить певицу из стакана какой-то жидкостью.
Рэп-исполнительница, долго не думая, бросает в хама микрофон.
Основная часть почитателей таланта артистки оказали ей поддержку в ее поступке.
Селебрити пыталась таким образом отвадить зрителей от привычки бросать в артистов различные предметы.
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