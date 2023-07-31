Карди Би бросила в поклонника микрофон на своем выступлении в Лас-Вегасе

Карди Би запустила микрофон в фаната, потому что тот себя по-хамски вел, о чем информирует издание "Газета.ру"

Ролик с концерта знаменитости в Лас-Вегасе свидетельствует о том, что стоящий у самой сцены мужчина вдруг решает облить певицу из стакана какой-то жидкостью.

Рэп-исполнительница, долго не думая, бросает в хама микрофон.

Основная часть почитателей таланта артистки оказали ей поддержку в ее поступке.

Селебрити пыталась таким образом отвадить зрителей от привычки бросать в артистов различные предметы.