От спонсора политической партии до банкрота: История иммигрантки в США

Иммигрантка из Южной Кореи по имени Джанит Ли в 1993 году выиграла в лотерее Иллинойса $18 миллионов.

На тот момент она работала лишь продавцом париков. Ли, долго не думав, начала роскошную жизнь: крутые тачки, брендовая одежды, даже взяла в ипотеку дом.

Также Джанит решила помогать людям. И надо отметить, что у нее здорово получалось.

Сами посудите: юридическая школа Вашингтонского университета даже присвоила имя Джаниты Ли читательскому залу, благодаря крупному пожертвованию от нее. Джанита не остановилась на этом. Она стала главным спонсором Демократической партии.

Но азартные игры, тягость к кредитным карточкам сделали свое злое дело. В 2001 году Ли обанкротилась.

За дом не могла больше платить, поэтому она залезла в долги и кредиты. На момент банкротство ее долг состоял из 2,5 миллионов долларов.