Боня сообщила, что рассталась с супругом-миллиардером Смерфитом из-за того, что тот не хотел детей

Виктория Боня назвала причину своего расставания с бизнесменом Александром Смерфитом.

Знаменитость объяснила подписчикам, что, когда поняла, что у отношений не будет развития и детей больше ее, теперь уже бывший, избранник не хочет, решила покончить с этим романом.

В гражданском браке с иностранцем Виктория состояла до 2017 года. Познакомились молодые люди в 2010 году в российской столице.

В 2012 году у пары на свет появилась дочь, которую назвали Анджелиной.

Боня и Смерфит остались в хороших отношениях и общаются до сей поры.