Никита Пресняков признался, что разочарован жизнью в США

Никита Пресняков не мог себя даже представить, что не сможет в США кататься на скейтборде.

В Лос-Анджелесе фактически отсутствуют площадки для того, чтобы заниматься этой активностью.

С тех пор, как внук Аллы Пугачевой прибыл за рубеж, он никак не может найти деревянные рампы для катания, так как везде бетон, который представляет особую опасность при катании.

Музыкант утверждает, что при падении в таком случае, в лучшем случае восстанавливаться нужно будет в течение нескольких месяцев.