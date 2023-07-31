Волочкова объяснила, почему поссорились Слава и Хайдаров

Анастасия Волочкова призналась, что не является поклонницей пластической хирургии.

Балерина отмечает, что ей повезло, так как она обладает очень красивой грудью от природы.

Знаменитость не понимает звезд, которые без конца перекраивают себя.

Звезда балета отметила, что поддерживает стройность, ограничивая себя в питании и подвергая физическим нагрузкам ежедневно. Откачивание жира хирургическим путем она называет легким способом, но приводящим к плачевным последствиям.

Танцовщица не стала скрывать, что очень переживает за Славу, ведь для женщины грудь является очень важным элементом привлекательности.