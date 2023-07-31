Удобрять почву опилками есть смысл только, если приготовить из них компост

Некоторые огородники вносят опилки в грунт как удобрение, но оно не даст нужного эффекта без обработки минеральными удобрениями и может даже тормозить созревание плодов культур, поскольку будет забирать питательные вещества на процессы распада.

Лучшим решением будет приготовить из опилок компост. Для этого два килограмма мочевины нужно развести в 15-литровом ведре воды, после чего добавляется один кубометр опилок.

Их прикрывают пленкой с тем, чтобы перемешивать каждые пару недель. Спустя пару месяцев опилки приобретут черный цвет, что означает их готовность стать удобрением для суглинков и глинистых участков.