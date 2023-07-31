Орлова, рост которой 155 см, назвала причину того, почему не носит каблуки

Ольга Орлова ведет в своих соцсетях "вопрос-ответ". Знаменитость старается удовлетворять все интересы подписчиков о собственной жизни.

Один из поклонников заинтересовался тем фактом, почему исполнительница практически не носит босоножки.

Орлова сообщила, что виною тому стала травма ноги, которую она получила несколько лет назад.

Оказывается, вокалистка серьезно повредила голеностоп, в результате чего целых 6 месяцев передвигалась на костылях.

Теперьже артистка не может носить обувь, которая вызывает дискомфорт.